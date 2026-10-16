Kinnevik Registered A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kinnevik Registered A stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,68 SEK je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at