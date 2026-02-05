Kinnevik Registered B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kinnevik Registered B präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,05 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kinnevik Registered B ein EPS von 6,48 SEK in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 3,0 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 40,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kinnevik Registered B 5,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Kinnevik Registered B hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 12,080 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -9,470 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Kinnevik Registered B im vergangenen Geschäftsjahr 10,00 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 76,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kinnevik Registered B 42,00 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at