Kinnevik Registered B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kinnevik Registered B hat am 07.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,20 SEK gegenüber 2,26 SEK im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Kinnevik Registered B 2,0 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 2,0 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at