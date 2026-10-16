Kinnevik Registered B legte Quartalsergebnis vor

Kinnevik Registered B gab am 15.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,68 SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at