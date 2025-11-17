|
Kino Polska TV gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Kino Polska TV gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 0,97 PLN gegenüber 0,770 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kino Polska TV in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 80,1 Millionen PLN im Vergleich zu 73,9 Millionen PLN im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
