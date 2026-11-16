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16.11.2026 06:31:29
Kino Polska TV hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Kino Polska TV lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,77 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,970 PLN je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Kino Polska TV 78,9 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 80,1 Millionen PLN umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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