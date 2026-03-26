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26.03.2026 06:31:28
Kino Polska TV verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kino Polska TV hat am 24.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 1,07 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kino Polska TV 0,760 PLN je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kino Polska TV im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 92,2 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 86,3 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,01 PLN. Im Vorjahr waren 3,37 PLN je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Kino Polska TV mit einem Umsatz von insgesamt 333,73 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 315,50 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 5,78 Prozent gesteigert.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,80 PLN geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 329,30 Millionen PLN taxiert.
Redaktion finanzen.at
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