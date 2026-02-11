11.02.2026 16:38:38

Kinos in Deutschland verkaufen wieder mehr Tickets

BERLIN (dpa-AFX) - Kinos in Deutschland haben wieder mehr Menschen vor die Leinwand gelockt. Vergangenes Jahr wurden rund 91,9 Millionen Tickets verkauft, wie die Filmförderungsanstalt (FFA) mit Sitz in Berlin mitteilte. Das seien 2,1 Prozent mehr als noch im Jahr 2024: Damals wurden den Angaben zufolge etwa 90,1 Millionen Karten verkauft. Auch der Umsatz stieg um gut 6 Prozent auf rund 924 Millionen Euro (2024: 868,4).

Insgesamt könne man zufrieden auf das Kinojahr 2025 zurückblicken, sagte der FFA-Vorstand Peter Dinges. "Die Besuchszahlen sind natürlich noch steigerungsfähig, aber insgesamt in Ordnung."

Nach einem "enttäuschenden 1. Halbjahr" seien die Kinos im Sommer richtig durchgestartet, erklärte Dinges weiter. Im Dezember wurden letztlich mehr als zehn Millionen Tickets verkauft - mehr als in jeweils jedem anderen Monat des vergangenen Jahres. Welche Filme das größte Publikum hatten

Den meistgesehenen Titel des Jahres landete Michael "Bully" Herbig mit "Das Kanu des Manitu". Rund fünf Millionen Menschen sahen die Fortsetzung des Überraschungserfolgs "Der Schuh des Manitu" (2001). Damit steht seit Jahren wieder eine heimische Produktion an der Spitze der Kinocharts. Zuletzt hatte das die Komödie "Fack ju Göhte 3" (2017) geschafft.

Zu den Filmen mit besonders vielen Besucherinnen und Besuchern gehören auch einige Kinderfilme. So sieht das Ranking aus:

1. "Das Kanu des Manitu" (rund 5 Millionen Tickets)

2. "Ein Minecraft Film" (rund 3,5 Millionen Tickets)

3. "Lilo & Stitch" (rund 3,3 Millionen Tickets)

4. "Zoomania 2" (rund 3,2 Millionen Tickets)

5. "Avatar: Fire and Ash" (knapp 3 Millionen Tickets) Wie teuer die Kinokarten waren

Auch deutsche Filme zogen wieder mehr Menschen vor die Leinwand. Der deutsche Marktanteil lag laut FFA-Angaben bei 27,4 Prozent - und damit 6,8 Prozentpunkte über dem von 2024. Dies sei der höchste Wert in den vergangenen fünf Jahren, sagte Dinges.

Und wie viel mussten Zuschauerinnen und Zuschauer durchschnittlich für einen Kinobesuch zahlen? Die Tickets waren 2025 etwas teurer. Sie kosteten im Schnitt 10,05 Euro - etwa 40 Cent mehr als im Jahr 2024 (9,64 Euro)./DPjha/

