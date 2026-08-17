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17.08.2026 06:31:29
Kinpo Electronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Kinpo Electronics hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,200 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Kinpo Electronics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,43 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37,41 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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