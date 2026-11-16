Kinpo Electronics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kinpo Electronics hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Mit einem EPS von 0,30 TWD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Kinpo Electronics mit 0,300 TWD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 51,71 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,26 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at