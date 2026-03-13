Kinpo Electronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kinpo Electronics gab am 11.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,160 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 42,89 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum waren 45,42 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,05 TWD gegenüber 1,11 TWD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,55 Prozent zurück. Hier wurden 163,50 Milliarden TWD gegenüber 164,41 Milliarden TWD im Vorjahr generiert.

