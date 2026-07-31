Kinross Gold: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kinross Gold hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,98 CAD gegenüber 0,600 CAD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 3,10 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 29,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,39 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at