20.02.2026 06:31:28
Kinross Gold: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Kinross Gold gab am 18.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 1,05 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kinross Gold 0,310 CAD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 2,82 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,98 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Kinross Gold hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,74 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,05 CAD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,85 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 7,05 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
