Kinross Gold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kinross Gold hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 638,69 ARS. Im letzten Jahr hatte Kinross Gold einen Gewinn von 272,87 ARS je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kinross Gold im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2 397,90 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 1 347,40 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at