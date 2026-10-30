Kinross Gold stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kinross Gold hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,69 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kinross Gold noch ein Gewinn pro Aktie von 0,660 CAD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,48 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 2,48 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at