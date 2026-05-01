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01.05.2026 06:31:29
Kinross Gold stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kinross Gold hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,96 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kinross Gold ein EPS von 0,430 CAD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 3,30 Milliarden CAD gegenüber 2,15 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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