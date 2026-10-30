Kinross Gold vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kinross Gold hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 734,92 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 637,69 ARS je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 2 661,75 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2 394,13 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at