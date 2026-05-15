KINS Technology Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KINS Technology Group hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

KINS Technology Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat KINS Technology Group mit einem Umsatz von insgesamt 1,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22,13 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at