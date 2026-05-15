KINS Technology Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KINS Technology Group präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,080 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,13 Prozent auf 1,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at