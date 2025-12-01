Kintavar Exploration präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kintavar Exploration hat am 28.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 36,59 Prozent zurück. Hier wurden 0,5 Millionen CAD gegenüber 0,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at