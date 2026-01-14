Kintetsu Department Store: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kintetsu Department Store hat am 13.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 26,97 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,54 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 30,33 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kintetsu Department Store 27,38 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at