Kintetsu Department Store hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kintetsu Department Store hat am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 32,85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -15,470 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,24 Prozent zurück. Hier wurden 29,41 Milliarden JPY gegenüber 29,78 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at