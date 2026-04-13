Kintetsu Department Store legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kintetsu Department Store hat am 10.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -24,52 JPY. Ein Jahr zuvor waren 45,55 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,57 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 31,94 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 93,56 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 87,85 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Kintetsu Department Store 125,45 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 115,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at