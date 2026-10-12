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12.10.2026 06:31:29
Kintetsu Department Store: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Kintetsu Department Store präsentierte am 09.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,15 JPY gegenüber 106,58 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Kintetsu Department Store im vergangenen Quartal 27,96 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kintetsu Department Store 32,77 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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