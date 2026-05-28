KIOCL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KIOCL gab am 27.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 INR. Im Vorjahresviertel hatte KIOCL -0,610 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,20 Milliarden INR – eine Minderung von 10,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,46 Milliarden INR eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,270 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren -3,370 INR je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 6,13 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 5,91 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at