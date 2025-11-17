|
KIOCL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
KIOCL stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
KIOCL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,28 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,140 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 783,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 161,4 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,43 Milliarden INR ausgewiesen.
