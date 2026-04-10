KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Analysteneinschätzung
|
10.04.2026 11:16:00
KION-Aktie gibt nach: Analysten dämpfen Erwartungen
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für KION GROUP von 56 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für das erste Quartal sei keine Erholung der Auftragslage zu erwarten, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag nach den letzten Signalen vom Unternehmen vor dem Bericht. Auch im zweiten Quartal zeichne sich keine Besserung ab. Es sei daher zu früh für mehr Optimismus für die Aktien.
Via XETRA zeigt sich die KION-Aktie zeitweise 0,37 Prozent tiefer bei 43,51 Euro.
/rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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