KION-Aktie macht Verluste wett: KION erwartet im zweiten Halbjahr Besserung bei Geschäften im Bereich Lieferkettenlösungen

Aufgrund des zunehmenden Anteils der margenstärkeren Kundenprojekte im Auftragsbuch sei insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2023 mit einer spürbaren Umsatzsteigerung und verbesserten operativen Ergebnis zu rechnen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Das Segment ist seit einigen Quartalen das Sorgenkind der Frankfurter. Interne Ineffizienzen, aber auch die konjunkturbedingte Schwäche im Online-Handel führten in dem als Zukunftsgeschäft in Aussicht gestellten Geschäft zu erheblichen Problemen. Zum Jahresauftakt war das Segment nur knapp profitabel.

KION hatte bereits vergangene Woche vorläufige Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und in diesem Zuge die Jahresprognose angehoben. Diese wurden nun bestätigt. Unterm Strich verdiente Kion im ersten Quartal 73,5 Millionen Euro und damit gut 8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Die KION-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise mit plus 0,87 Prozent bei 36,14 Euro.

/lew/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)