KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Seit Juli 2023
|
12.01.2026 15:50:41
KION-Aktie niedriger: Finanzvorstand Harm bleibt bis 2029
Wie der MDAX-Konzern mitteilte, wurde der Vertrag des Managers entsprechend verlängert. Er ist seit Juli 2023 Finanzvorstand.
Via XETRA notiert die KION-Aktie zeitweise 3,03 Prozent tiefer bei 65,65 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: KION GROUP
