Seit Juli 2023 12.01.2026 15:50:41

KION-Aktie niedriger: Finanzvorstand Harm bleibt bis 2029

KION-Aktie niedriger: Finanzvorstand Harm bleibt bis 2029

KION bindet Finanzvorstand Christian Harm bis Juli 2029.

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, wurde der Vertrag des Managers entsprechend verlängert. Er ist seit Juli 2023 Finanzvorstand.

Via XETRA notiert die KION-Aktie zeitweise 3,03 Prozent tiefer bei 65,65 Euro.

DOW JONES

