KION-Aktie schwächelt: Jefferies stuft KION auf 'Hold' ab

"Es ist Zeit, den Gabelstapler zu parken", betitelte Lucas Ferhani seine am Mittwoch vorliegende Neubewertung der KION -Aktie. Er lobte starke Trends in beiden Geschäftsbereichen Industrial Trucks & Services (ITS) sowie Supply Chain Solutions (SCS). Er hob deshalb seine Schätzungen für das operative Ergebnis um bis zu 5 Prozent an. Nach der Kursrally liege die Bewertung aber wieder im langfristigen Schnitt und das weitere Potenzial sei begrenzt.

Via XETRA geht es für die KION-Aktie zeitweise 2,15 Prozent nach unten auf 52,25 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2025 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

