KION-Aktie steigt vor Zahlen: Bernstein bleibt klar auf Kaufkurs

Bernstein Research hält an seiner positiven Einschätzung der KION-Aktie fest. Vor den Quartalszahlen Ende Juli erwartet Analyst Philippe Lorrain ein solides zweites Quartal.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat KION vor den am 30. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Philippe Lorrain verwies in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf zuversichtliche Aussagen während des Pre-Close-Calls des Anbieters von Gabelstaplern und Lagertechnikgeräten. Insgesamt dürfte mit einem soliden Quartal zu rechnen sein, schrieb er.

Warburg Research senkt Ziel für KION auf 61 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KION von 70 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vorab-Indormationen des Gabelstaplerproduzenten zu den Zahlen am 30. Juli deuteten auf ein weiteres ordentliches Quartal hin, schrieb Stefan Augustin in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er wäre indes nicht überrascht, wenn begleitende Aussagen des Managements Jahreszahlen in der unteren Hälfte der Zielspannen signalisieren würden. Die Konsensschätzungen könnten entsprechend sinken. Augustin revidierte seine Annahmen nach unten. Das beibehaltene Anlagevotum begründete er damit, dass der gesunkene Aktienkurs die zu erwartende Revision der Konsensprognosen wohl schon einpreise.

Die KION-Aktie steigt im XETRA-Handel zeitweise 4,05 Prozent auf 43,16 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)