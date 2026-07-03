KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Analystenstimme
|
03.07.2026 15:16:00
KION-Aktie steigt vor Zahlen: Bernstein bleibt klar auf Kaufkurs
Warburg Research senkt Ziel für KION auf 61 Euro
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KION von 70 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vorab-Indormationen des Gabelstaplerproduzenten zu den Zahlen am 30. Juli deuteten auf ein weiteres ordentliches Quartal hin, schrieb Stefan Augustin in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er wäre indes nicht überrascht, wenn begleitende Aussagen des Managements Jahreszahlen in der unteren Hälfte der Zielspannen signalisieren würden. Die Konsensschätzungen könnten entsprechend sinken. Augustin revidierte seine Annahmen nach unten. Das beibehaltene Anlagevotum begründete er damit, dass der gesunkene Aktienkurs die zu erwartende Revision der Konsensprognosen wohl schon einpreise.
Die KION-Aktie steigt im XETRA-Handel zeitweise 4,05 Prozent auf 43,16 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX)
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