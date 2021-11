KION baut neues Werk für Lagertechnik in China - KION-Aktie stärker

Am Standort Jinan in der ostchinesischen Provinz Shandong, wo in Kürze ein neues Werk für Gegengewichtsstapler eröffnet wird, soll eine Produktionsanlage für Lagertechnik hochgezogen werden, wie der Spezialist für Intralogistik mitteilte. Noch in diesem Jahr soll der Bau begonnen werden, ab dem ersten Quartal 2023 will KION dort Regale für das Multishuttle-System von Dematic, geschweißte Komponenten für fahrerlose Transportsysteme sowie Förderanlagen und -bänder herstellen. Auf 40 Millionen Euro beläuft sich das Investitionsvolumen.KION-Papiere gewinnen im XETRA-Handel daraufhin zeitweise 0,89 Prozent auf 95,38 Euro.

