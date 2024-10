KION Group-Aktie tiefer: Kursziel von Bernstein auf 53 Euro gesenkt

Die Aussagen hätten jenen von KION aus dem zweiten Quartal geglichen, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Sektortrends seien unverändert, und es brauche noch etwas mehr Zeit, bis eine Erholung spürbar wird. Er passte seine diesjährigen Erwartungen nochmals an und reduzierte sich leicht für die beiden Folgejahre. Die Aktien blieben aber attraktiv bewertet.

Im XETRA-Handel geht es für KION-Titel zeitweise 3,57 Prozent auf 35,36 Euro abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)