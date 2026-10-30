KION GROUP präsentierte Quartalsergebnisse

KION GROUP hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,870 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat KION GROUP mit einem Umsatz von insgesamt 2,84 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,70 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,84 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,766 EUR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2,84 Milliarden EUR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at