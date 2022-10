Kion schreibt im dritten Quartal Verlust - Rückzug aus Russland

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gabelstaplerhersteller Kion hat im dritten Quartal aufgrund höherer Kosten und anhaltender Störungen in den Lieferkette einen Verlust geschrieben. Der Konzern kündigte zudem an, sich aus dem Geschäft in Russland zurückzuziehen. Optionen hierzu würden geprüft, so Kion. 2021 entfiel laut Mitteilung weniger als 1 Prozent des weltweiten Umsatzes auf Russland und Belarus.

Das im MDAX gelistete Unternehmen hatte bereits Mitte September vorläufige Ergebniserwartungen zum Quartal gemacht und einen Verlust angekündigt. Wie das Unternehmen nun konkretisierte, ging der Auftragseingang im Zeitraum Juli bis September aufgrund von Auftragsverschiebungen um 19 Prozent zurück auf 2,517 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg um 5,5 Prozent auf 2,706 Milliarden Euro.

Beim bereinigten EBIT wurde ein Verlust von 101,1 Millionen Euro verzeichnet. Im Vorjahreszeitraum hatte Kion noch einen Gewinn von 228,9 Millionen Euro verbucht. Die bereinigte EBIT-Marge lag bei minus 3,7 Prozent, gegenüber plus 8,9 Prozent zuvor. Unter dem Strich stand nach Anteilen Dritter ein Verlust von 95,2 Millionen Euro, gegenüber einem Gewinn von 136,7 Millionen im Vorjahr. Der freie Cashflow lag bei minus 380,4 Millionen, gegenüber minus 166,7 Millionen im Vorjahr.

Die im September ausgegebene neue Prognose für 2022 wurde bestätigt. Der Auftragseingang wird in einer Spanne von 11,6 bis 12,5 Milliarden Euro erwartet. Die Umsatzerlöse sollen zwischen 10,45 und 11,25 Milliarden Euro liegen. Das bereinigte Konzern-EBIT sieht Kion bei 200 bis 310 Millionen Euro, und den freien Cashflow zwischen minus 700 und minus 950 Millionen.

