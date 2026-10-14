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14.10.2026 11:07:41

Kion senkt Jahresprognose und verschiebt Mittelfristziel über 2027 hinaus

DOW JONES--Kion hat im dritten Quartal beim bereinigten EBIT auf vorläufiger Basis nach eigener Aussage die Markterwartungen verfehlt und rückt nun von der Gesamtjahresprognose ab. Als Hauptgrund nannte das Management den Auftragseingang im Segment Industrial Trucks & Services (ITS), der sich im abgelaufenen Jahresviertel nicht wie erwartet entwickelt hat. Zudem verschiebt der im MDAX notierte Logistikspezialist sein Mittelfristziel nach hinten. Kion sieht im Gesamtjahr nun ein bereinigtes EBIT zwischen 815 und 875 Millionen Euro anstatt 880 bis 980 Millionen Euro. Beim Umsatz 2026 schätzt Kion jetzt einen Wert zwischen 11,45 und 11,75 Milliarden Euro anstatt 11,525 bis 12,025 Milliarden Euro.

Auf Konzernebene traf Kion mit einem Drittquartalsumsatz von rund 2,84 Milliarden Euro nach eigenen Angaben zwar die Markterwartungen, das bereinigte EBIT blieb mit rund 203 Millionen Euro jedoch hinter dem Vara-Analystenkonsens von 211 Millionen Euro zurück. Auch der Free Cashflow verfehlte mit rund 100 Millionen Euro leicht die Vara-Marktschätzung von 106 Millionen Euro. Im Segment Industrial Trucks & Services (ITS) werden die Umsatzerlöse voraussichtlich in dem Dreimonatszeitraum 1,96 Milliarden Euro betragen und damit im Rahmen der Markterwartungen liegen. Das EBIT bereinigt soll voraussichtlich rund 163 Millionen Euro erreichen und damit unter den Markterwartungen, die laut Vara Research-Konsensus bei 175 Millionen Euro lagen.

Im Segment Intelligent Automation Solutions (IAS) werden die Umsatzerlöse laut Kion voraussichtlich rund 890 Millionen Euro und das EBIT bereinigt rund 66 Millionen Euro betragen und damit jeweils im Rahmen der Markterwartungen liegen.

Vor dem Hintergrund der angepassten Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und der vorherrschenden Marktbedingungen erwartet Kion, sein Mittelfristziel einer zweistelligen bereinigten EBIT-Marge auf Ebene der KION Group sowie in beiden operativen Segmenten nun erst nach 2027 zu erreichen.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2026 05:08 ET (09:08 GMT)

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