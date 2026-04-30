Kion steigert Marge und bestätigt Prognose

DOW JONES--Kion hat im ersten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben und die operative Marge bei stabilen Einnahmen verbessert. Der Logistikspezialist verbuchte einen Anstieg des Auftragseingangs und bestätigte seine Jahresprognose. Kion warnte jedoch vor möglichen belastenden Effekten infolge des Iran-Kriegs, insbesondere in Form steigender Energie-, Transport- und Materialkosten entlang der globalen Lieferketten.

Mit 2,99 Milliarden Euro lag der Auftragseingang auf Konzernebene deutlich über dem Vorjahreswert von 2,71 Milliarden. Der Umsatz lag mit 2,77 Milliarden Euro um 0,6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte um 5 Prozent auf 205 Millionen Euro zu. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 7,0 Prozent auf 7,4 Prozent. Unter dem Strich stand ein Konzerngewinn von 92 Millionen Euro, gegenüber einem Verlust von 47 Millionen im Vorjahresquartal. Im vergangenen Jahr hatten Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Effizienzprogramm das Konzernergebnis belastet. Je Aktie verdiente Kion 69 Cent gegenüber einem Verlust von 36 Cent im Vorjahr.

Analysten hatten im Konsens mit einem bereinigten EBIT von 206 Millionen Euro bei einem Umsatz von 2,73 Milliarden Euro gerechnet. Den Nettogewinn sahen sie bei 88 Millionen bzw. 0,67 Euro je Aktie.

2026 kalkuliert Kion weiterhin mit einem Umsatz zwischen 11,4 und 12,3 Milliarden Euro und einem bereinigten EBIT zwischen 850 Millionen und 1,04 Milliarden Euro.

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April 30, 2026 01:20 ET (05:20 GMT)