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27.03.2026 06:31:29
Kiora Pharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kiora Pharmaceuticals äußerte sich am 25.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Kiora Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,040 USD je Aktie gewesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,640 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,870 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 2,600 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 1,50 Millionen USD prognostiziert worden war.
Redaktion finanzen.at
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