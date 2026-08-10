Kiora Pharmaceuticals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kiora Pharmaceuticals gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kiora Pharmaceuticals ein EPS von -0,540 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at