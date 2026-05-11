Kiora Pharmaceuticals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kiora Pharmaceuticals ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kiora Pharmaceuticals die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kiora Pharmaceuticals -0,520 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at