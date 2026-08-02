Kioxia Holdings Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QB8W / ISIN: JP3236330001
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02.08.2026 13:53:00
Kioxia bringt PCIe-6.0-SSD mit mehr als 28 GByte/s beim Lesen
Nach Micron und Samsung kommt nun auch Kioxia mit einer superschnellen SSD mit PCIe 6.0. Erste Host-Plattformen sollen im Herbst erscheinen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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