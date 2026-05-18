Kioxia: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kioxia hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Kioxia im vergangenen Quartal 6,39 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 180,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kioxia 2,28 Milliarden USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,680 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Kioxia 0,340 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Kioxia 15,51 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at