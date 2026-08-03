Kioxia hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kioxia hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 1539,91 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kioxia noch ein Gewinn pro Aktie von 33,90 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Kioxia im vergangenen Quartal 1 767,12 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 415,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kioxia 342,80 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at