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02.11.2026 06:31:29
Kioxia informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kioxia äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 15,57 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,04 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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