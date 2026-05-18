Kioxia legte Quartalsergebnis vor

Kioxia hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 752,40 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 37,59 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 1 002,85 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kioxia 347,09 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1024,07 JPY. Im letzten Jahr hatte Kioxia einen Gewinn von 519,96 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2 337,63 Milliarden JPY, während im Vorjahr 1 706,46 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at