Kioxia stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kioxia lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,97 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 367,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,37 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,09 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at