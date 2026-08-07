KIPCO Asset Management Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KIPCO Asset Management Company hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 KWD. Im Vorjahresviertel waren 0,020 KWD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,05 Prozent auf 6,6 Millionen KWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,3 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at