Kiran Print Pack präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kiran Print Pack hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,55 Prozent auf 2,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,3 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at