10.02.2026 06:31:29
Kiran Print Pack präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kiran Print Pack hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,55 Prozent auf 2,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,3 Millionen INR gelegen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
