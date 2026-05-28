Kiran Vyapar Pvt hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kiran Vyapar Pvt lud am 26.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,88 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kiran Vyapar Pvt -4,810 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 107,7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 121,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,200 INR gegenüber 21,91 INR im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,17 Prozent auf 1,07 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 970,37 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at