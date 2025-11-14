Kiran Vyapar Pvt zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kiran Vyapar Pvt hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 12,34 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Kiran Vyapar Pvt im vergangenen Quartal 334,1 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kiran Vyapar Pvt 417,4 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at